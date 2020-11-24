MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: FETÖ öğrenci evlerinde yeniden yapılanıyordu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da sinsi planlarına nasıl devam ettiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir operasyonla gözler önüne serildi. TRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin haberine göre, öğrenci evi görünümünde yeniden yapılanan üniversiteli FETÖ'cülerin ifadelerine ve toplantı görüntülerine ulaşıldı.

FETÖ'nün darbe üstüne darbe yemesine rağmen, hala hücre evlerinde öğrenci örgütlenmesine gittiği tespit edildi. Emniyet ve MİT'in takibiyle FETÖ'nün öğrenci hücre evleri çökertildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı elde edilen delil ve takiplerle, örgütün yeniden yapılandığını tespit etti. Başsavcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. MİT ve Emniyet ekiplerince teknik ve fiziki takipler yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası örgüte eleman kazandırmak için öğrenci evi adı altında yeni hücre evleri açtığı belirlendi.

GÜNDEM TSK'da FETÖ ile mücadele: Bugüne kadar 5 bin 587 personel ihraç edildi

Aileleri FETÖ’cü

Öğrencilerin büyük bir bölümünün ailesinin örgütle bağı olduğu tespit edildi. Örgüt öğrencilerin temiz sicilini bir paravan olarak kullanmayı plandı. Örgüt mensupları farklı illerden üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen öğrenciler ile WhatsApp üzerinden irtibat kurdu.

REKLAM

Örgüt evi itirafı

Otogar ve havalimanlarında nasıl karşılanacakları ise örgüt üyelerince "Falcon" isimli uygulama üzerinden belirlendi. Buluşmanın ardından öğrenciler örgüt evine yerleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan öğrenciler ifadelerinde örgüt evlerinde kaldıklarını itiraf etti.

GÜNDEM Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı

“Yusuf ‘para örgütten geliyor’ dedi”

O ifadelerden biri şöyle: "Ben İTÜ'yü kazanınca babam bana kalacak yer ayarladığını söyledi. Sonradan isminin Mustafa olduğunu öğrendiğim “Yusuf” kod adlı şahsın yanına yerleştirildim. Eve alışverişi sürekli Yusuf yapıyordu. Bizden para istememesi üzerine sebebini sordum. Yusuf da paranın örgütten geldiğini söyledi. Buranın örgüt evi olduğunu o zaman anladım."

Kod isim taktiği sürüyordu

FETÖ'nün yeni yapılanma için kullandığı evler eski örgüt evlerinden farksızdı, normal bir öğrenci evi gibi görünüyordu. Örgüt kendini gizlemek için sadece bu yöntemi kullanmadı. Kod isim taktiği devam ediyordu. Yeni yapılanma içindekiler birbirinin gerçek adını bilmiyordu.

DÜNYA FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren BM temsilcisine Türkiye'den sert tepki: Yazıklar olsun

FETÖ elebaşının kitapları okutuldu

Örgüt evlerinde yine FETÖ elebaşının kitapları okutuldu, videoları öğrencilere izletildi. Olası polis baskınında neler yapılması gerektiği, nasıl ifade verileceği de anlatıldı.

REKLAM

Bir başka ifadede ise Yusuf kod adlı örgüt yöneticisinin öğrencileri yakalanmaları durumda nasıl ifade verecekleri yönünde tembihlediği anlatıldı:

“Ucuz diye kalıyoruz” deyin

“2020 yılı Ocak ayı içerisinde evde ben ve Yusuf isimli şahıs olduğu bir zaman laf arasında geçen bir konuşmada Yusuf bana ‘bu eve polis gelir ve yakalanırsak sizin söyleyeceğiniz belli. Bu evde ucuz olmasından dolayı kaldığınızı söyleyeceksiniz’ gibi cümleler kullandı."

GÜNDEM Önceki yaver de FETÖ’cü çıktı

İşte örgütün Beşiktaş buluşması

Bu süre zarfında örgüt yöneticileri ile öğrenciler evlerde ve açık alanlarda toplantı yaptı. Açık alanlarda yapılan toplantılardan biri Beşiktaş Sporcular Parkı’nda gerçekleşti. TRT Haber o anların görüntülerine de ulaştı. Toplantılara katılan öğrenciler MİT ve Emniyet'in takibindeydi.

7 ilde 40 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün örgüt toplantıları yeni öğretim yılında da devam edecekti fakat savcılığın talimatıyla Emniyet harekete geçti. 7 ilde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

5 kişi itirafçı oldu. Savcılıkça mahkemeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklandı. 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OYNAT 00:58 Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtladı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iktidarı eleştiren sözlerine yanıt veren Fuat Oktay, '(Bütçe görüşmelerine iktidarın yalanlarıyla başladık) diyen sayın vekile sözlerini iade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Yine 'insan kaçırma' diye ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti devletinde insan kaçırma diye bir şey yoktur. İnsan kaçırmanın ne olduğunu görmek istiyorsan aynaya bak. İnsan kaçırmanın ne olduğunu görmek istiyorsan Diyarbakır annelerine bak. Bunu en iyi siz bilirsiniz. İnsan kaçırmanın ne olduğunu görmek istiyorsan git dağlara bak, kaçırılan kızlara bak, çocuklara bak, kadınlara bak, yetişkinlere bak' diye konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:00 İletişim Başkanı Fahrettin Altun FETÖ ile mücadelenin altını çizdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Altun, 'FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri ve itirafları 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve açılan davalarda birçok ünlü isim sanık ya da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş, basın ve spor dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı. Bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçarken, bu isimlerin iadesi ile ilgili süreçler devam ediyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder