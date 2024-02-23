|
Gündem

MİT ve emniyetten sınır ötesi operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün sınır ötesi ortak operasyonuyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:11 - 23/02/2024 Friday
Güncelleme: 14:28 - 23/02/2024 Friday
Yeni Şafak
'Mazlum Mardin' kod adlı terörist Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan paketlendi.
'Mazlum Mardin' kod adlı terörist Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan paketlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.


Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.


MİT'in ağına takıldı

Adım adım izlenen 'Mazlum Mardin' kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.


'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.



#MİT
#PKK
#terör operasyonu
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi ayın kaçında yayınlanacak?