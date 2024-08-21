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MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Terör örgütünün sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı.

Lokman Özdemir
14:54 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:09 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı
'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.


MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı, yakalanarak cezaevine gönderildi.


İranlı Mehnaz Omarı’nın, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı öğrenildi. Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı’nın, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.



Kritik bilgiler ele geçirildi


Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.


Mehnaz Omarı'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.






#MİT
#İstanbul
#Finlandiya
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