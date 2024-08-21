MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Terör örgütünün sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İranlı Mehnaz Omarı’nın, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı öğrenildi. Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı’nın, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.