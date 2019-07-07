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ANKARA

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
Terörist Diyar Garip Muhammed
Terörist Diyar Garip Muhammed

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuylaetkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

  • Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

"Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

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