Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MİT ve TSKdan terör örgütüne üst düzey darbe Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
ANKARA

MİT ve TSK'dan terör örgütüne üst düzey darbe: Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
MİT ve TSKdan terör örgütüne üst düzey darbe: Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı (solda) etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takibe alındı.

MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi.

Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi: Diyarbakır'da 18. buluşma yarın
GÜNDEM
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi: Diyarbakır'da 18. buluşma yarın

Terör örgütüne Yunanistan'dan katıldı

"Sinan Mirhan" kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi.

Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı belirlendi.

Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da öğrenildi.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı kadın terörist kanserden ölmüş
GÜNDEM
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı kadın terörist kanserden ölmüş

Ateşin çocukları eylemini yönlendiriyordu

Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen "ateşin çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu belirlenen teröristin, KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği belirtildi.

Ormanları PKK yakıyor
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor

  • Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor
GÜNDEM
Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor

Abone Ol Google News
Vaka sayısında dünya rekoru

Vaka sayısında dünya rekoru

​Başlıca nedeni sağlık sistemi çöken Hindistan.
Akyazıda ikinci perde

Akyazı'da ikinci perde

Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Şaşırtan üç mezar!

​FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı faaliyete geçti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'taki komuta merkezine böyle seslendi

​Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

GoldexCo.in'e de erişim sağlanamıyor

​Kız arkadaşını dövüp ayırmak isteyen komşusuna saldırdı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon başlattı.

Başsavcılıktan Thodex vurgunuyla ilgili açıklama

Thodex ve sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Başsavcılıktan açıklama
Ekonomi

Thodex ve sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası THODEX olayıyla ilgili edinilen bilgileri ve son gelişmeleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Thodex'in farklı bir isimle 2017 yılında kurulduğu, 120'den fazla ülkede faaliyette olduğu, kurucu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına kaçtığının kesinleştiği, Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bilgileri paylaşıldı. Başsavcılık duyurusunda, "Maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.
Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor
Gündem

Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonda havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor.
Sözcü Kalın'dan HDP'ye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala'nın utancıyla yüzleşin
Gündem

Sözcü Kalın'dan HDP'ye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala'nın utancıyla yüzleşin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sözde soykırım propagandası yapan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.