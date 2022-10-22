MİT’in son paketi Sincar’dan: PKK'ya bir darbe daha

PKK'ya bir darbe daha.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Irak’ta yürüttüğü çalışmalarda PKK/KCK’nın suikast biriminde ve Musul Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet yürüten Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak’ı takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan MİT, Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.

LİCE’DEN SURİYE’YE

2015’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinden Suriye’ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG’ye katılan terörist Piçak’ın, Suriye’de YPG bünyesinde eğitim aldığı öğrenildi. 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirtilen Burhan Piçak’ın, 2019-2020 yıllarında Suriye’nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020’nin sonlarında Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği ifade edildi. Burhan Piçak’ın akabinde Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar’da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

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6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

202 kg amonyum nitrat ele geçirildi

Hatay’da, 'Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi Operasyonu' kapsamında PKK terör örgütüne ait 4 depoda 202 kilogram amonyum nitrat ile 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, ele geçirildi. Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi kırsalında ise terör örgütü PKK'lıların kullandığı depoda yaşam malzemeleri bulundu.

GÜNDEM MSB: Dört PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi