MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.