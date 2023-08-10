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MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

10:27 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Yakalanan teröristler

Yakalanan teröristler

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

MİT'in, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerini, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım yapmadan devam ettirdiği belirtildi.

#DEAŞ
#MİT
#patlayıcı
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