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Gündem MİTin Ukraynadan getirdiği PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı
İSTANBUL

MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı

MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA AA
PKK/KCK mensubu İsa Özer, Bakırköy Adliyesine böyle getirilmişti.
PKK/KCK mensubu İsa Özer, Bakırköy Adliyesine böyle getirilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK'lı İsa Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy Adalet Sarayı'nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt savcısına ifade veren Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği de SEGBİS aracılığıyla İsa Özer'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukladı.

MİT'ten yurt dışı operasyonu: PKK'lı İsa Özer Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
MİT'ten yurt dışı operasyonu: PKK'lı İsa Özer Türkiye'ye getirildi

PKK elebaşı Karasu: Türkiye önceden girer çıkardı şimdi çıkmak bilmiyor
OYNAT 00:00
PKK elebaşı Karasu: Türkiye önceden girer çıkardı şimdi çıkmak bilmiyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yeraltında video çekerek örgüt üyelerine mesaj verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinen Karasu; Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. SİHA'ların etkili olduğu Kuzey Irak'ta, Karasu'nun video için yeraltını tercih etmesi dikkat çekti.


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