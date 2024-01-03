MİT'ten 200 kilometre uzaklıkta dev operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbaratına yönelik operasyon düzenledi. İsrail İstihbarat Servisi (Mossad) için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı. 8 ilde, çoğunluğu yabancı uyruklu olan 34 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Filistinli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi faaliyetleri amaçladığına dair bilgiler tespit edildi.