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MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bursa'da geçen yıl cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz'ü Haseke kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
MİTten Hasekeye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
Terörist Zeki Gürbüz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylemle 16 Ağustos 2022'de sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Terörist Gürbüz, MLKP'nin silahlı kanadı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008'de örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu.

İtalya'ya gitmek üzere 2012'de yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkış yapan Gürbüz, 2013 yılı şubat ayında Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'nin iade taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyerek Nisan 2013'te serbest bırakılan terörist Zeki Gürbüz, Yunanistan'dan Irak'a, daha sonra da Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de sözde yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı.

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MLKP'nin sözde askeri kanat sorumlusuyken Baran Serhat kod adlı Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün sözde Suriye sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başlayan Gürbüz'ün ayrıca, terör örgütünün finans kaynaklarını da yönettiği ve tüm alanlara para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.


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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi
Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar'ın Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.


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