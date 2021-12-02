MİT'ten Irak’ın kuzeyinde nokta atışı operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Teröristler Renas Ermeğan nile Nevzat Durmuş etkisiz hale ngetirildi.n

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK’nın şehir yapılanması YPS mensupları “Gelhat” kod adlı Renas Ermeğan ve “Merhas” kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Teröristler Renas Ermeğan nile Nevzat Durmuş etkisiz hale ngetirildi.n

HENDEKLERİN PLANLAYICISI

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan’ın, 2015’te Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

OYNAT 00:20 PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı operasyonu resmi sosyal medya hesabından, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek' notuyla duyurdu. BiP'te paylaş

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Nevzat Durmuş’un da PKK/KCK’nın 2015’te Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.