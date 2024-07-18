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MİT'ten İstanbul'da PKK'ya operasyon: Sözde istihbarat hücresi çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresini çökertti. Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı.

Lokman Özdemir
09:27 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:44 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Savaş ve Sadık Topaloğlu
Mehmet Savaş ve Sadık Topaloğlu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.


Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi.


MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK’nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ İstanbul’da yakalandı.



Adım adım takip edildi


MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu’nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı. Topaloğlu’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.


Mehmet Savaş

Gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topluyordu


Sadık Topaloğlu’nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.


Sadık Topaloğlu

Cezaevine gönderildiler


MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





#MİT
#PKK
#İstanbul
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