Gündem MİTten İsveçte PKK operasyonu Resul Özdemir Türkiyeye getirildi
ANKARA

MİT'ten İsveç'te PKK operasyonu: Resul Özdemir Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H ) sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İsveç makamlarıyla yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirilen terörist Özdemir, örgüte 2014'te katılmıştı.

Terör örgütü PKK/KCK ve uzantısı PYD/YPG'nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı.

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası var


Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında ayağından ve kolundan yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, terör örgütü propagandası yapma ve devletin birliğini-ülke bütünlüğü bozma suçlarından aranan Özdemir hakkında, "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Özdemir, bu yıl İsveç'e iltica arayışında bulunmasına karşın, MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışması neticesinde bugün yurda getirilerek, emniyet birimlerine teslim edildi.

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