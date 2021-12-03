MİT'ten Kandil’e iki büyük darbe: Gizli aşkları ele verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’ya peş peşe darbeler vuruyor. Son olarak PKK/KCK’lı teröristler “Mazlum Jir Agiri” kod adlı Emrah Adıgüzel ve “Sarina/Diljin” kod adlı Pervin Arslan yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki teröristin aşk yaşadığı belirtiliyor. Örgütten gizli buluşmaya başladıkları tespit edilen teröristler, yurt dışında MİT’in takibine takılıp yakalandılar.

DURAN KALKAN’IN KORUMASI

2012’de PKK’ya katılan Emrah Adıgüzel’in Irak’ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK elebaşlarından Duran Kalkan’ın 2 yıl korumalığını yaptığı belirtildi. PKK’lı Adıgüzel’in Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde bulunduğu, Sincar’da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Örgüt tarafından 2020 yılında İran’a gönderildiği tespit edilen Emrah Adıgüzel, burada örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer alıyordu.

REKLAM

PKK’NIN SABOTAJ TİMİNDE

2014’te terör örgütüne katılan terörist Pervin Arslan’ın da Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı öğrenildi. Yakalanan diğer terörist gibi onun da 2019’da örgüt tarafından İran’a gönderildiği, burada sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan PKK’ya Irak’ın kuzeyinde bir darbe daha vuruldu. MİT’in 29 Kasım’da Gara’da düzenlediği operasyonda PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü: MİT Gara’da PÖH Bitlis’te vurdu