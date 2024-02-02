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MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha: Para karşılığı bilgi satan yedi kişi gözaltına alındı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 10:23 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.


Casusluk ağı çökertildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


İlk operasyon değil

Güvenlik kaynakları;
operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.


İran dört Mossad ajanını idam etti
İran dört Mossad ajanını idam etti

🛑 İran'da, Mossad ajanı 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi sabah saatlerinde idam edildi. İran uyruklu casusların, "siyonist İsrail istihbaratıyla işbirliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve muharebe" suçlarından idam edildiği belirtildi. 📌İdam edilen mahkumlar, Mossad'la görüntülü iletişim aracılığıyla doğrudan temas kuruyordu. 📌Ajanlar; Tahran, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde sabotaj eylemleri ile, istihbarat elde etmek için İran güvenlik güçlerini kaçırmak ve suikast düzenlemekle suçlandı. 📌Aynı davada yargılanan diğer 6 sanık ise, 10'ar yıl hapse mahkum edildi. 📆 İran, 16 Aralık'ta Belucistan'da Mossad için çalışmaktan suçlu bulunan bir kişiyi daha idam etmişti.


#MİT
#Mossad
#terör
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