MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Altı terörist etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da dört, Metina’da iki olmak üzere toplam altı terörist etkisiz hale getirildi.

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