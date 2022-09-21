MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Altı terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Gara bölgesinde dört, Metina bölgesinde iki terörist olmak üzere toplam altı terörist etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Gara bölgesinde dört, Metina bölgesinde iki terörist olmak üzere toplam altı terörist etkisiz hale getirildi.
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