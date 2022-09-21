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ANKARA

MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da dört, Metina’da iki olmak üzere toplam altı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MİTten nokta operasyon: Altı terörist etkisiz hale getirildi​
Arşiv.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Gara bölgesinde dört, Metina bölgesinde iki terörist olmak üzere toplam altı terörist etkisiz hale getirildi.

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