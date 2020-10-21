​MİT’ten nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu

MİT’in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal öldürüldü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden “Dara Kato” kod adlı terörist Ahmet Bal’ın bazı PKK mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı yeri de teyit ederek harekete geçti.

MİT’İN TAKİBİNDEYDİ

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nce geçen günlerde düzenlenen operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi. MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal’ın özel görevlendirmeyle bu yıl Metina’ya geldiğini ve Türkiye’nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

BİRÇOK EYLEME KATILMIŞ

2009’da PKK’ya katılan Ahmet Bal’ın 2015’e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018’de Suriye’ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yıl ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görevlendirildiği ve Türkiye’nin Metina ve Haftanin’deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kandil kadrosuna darbe

Zeytin Dalı bölgesinde bir Kandil kadrosunda yer alan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi. Öte yandan Bakanlık’tan yapılan diğer açıklamada, “Pençe- Kaplan Operasyonu’nda, Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK’lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi“ denildi.