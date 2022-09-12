MİT'ten PKK'nın suikast timine operasyon: Üç terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi

MİT, yerel istihbarat ağının yardımıyla 'Şahan' kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Irak'ın kuzeyindeki Erbil- Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu tespit etti. Kısa sürede harekete geçen operasyon timi, PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu.
Hakkında arama- yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında, 5 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda Aksaç ve beraberindeki 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki yasa dışı faaliyetleri deşifre edilince 2015 yılında Türkiye'den kaçarak, PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye başlayan Vedat Aksaç, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı.
- Aksaç'ın yasa dışı olarak metropollere gönderilmek üzere olduğu ve bu süreçte MİT'in takibine girdiği belirtildi.