Gündem MİTten PKKnın suikast timine operasyon Üç terörist Kuzey Irakta etkisiz hale getirildi
ANKARA

MİT'ten PKK'nın suikast timine operasyon: Üç terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten PKKnın suikast timine operasyon: Üç terörist Kuzey Irakta etkisiz hale getirildi
Vedat Aksaç

MİT, yerel istihbarat ağının yardımıyla 'Şahan' kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Irak'ın kuzeyindeki Erbil- Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu tespit etti. Kısa sürede harekete geçen operasyon timi, PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu.

Hakkında arama- yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında, 5 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda Aksaç ve beraberindeki 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki yasa dışı faaliyetleri deşifre edilince 2015 yılında Türkiye'den kaçarak, PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye başlayan Vedat Aksaç, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı.

  • Aksaç'ın yasa dışı olarak metropollere gönderilmek üzere olduğu ve bu süreçte MİT'in takibine girdiği belirtildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Dokuz gözaltı
GÜNDEM
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Dokuz gözaltı

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk gücü: NATO'nun dev tatbikatına 15 ülke katılıyor
GÜNDEM
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk gücü: NATO'nun dev tatbikatına 15 ülke katılıyor

Van’da terör operasyonu
GÜNDEM
Van’da terör operasyonu
Marmarada büyük keşif

Marmara'da büyük keşif

Denizin kıyısında bulundu: Şimdiye kadar bilinenlerin en büyüğü.
Son çeyrek tedirginliği

Son çeyrek tedirginliği

​Otomotiv sektöründe ÖTV düzenlemesi talebi.
İşsizlikte düşüş sürüyor

​TÜİK temmuz ayı rakamlarını açıkladı.

​MİT Kuzey Irak'ta Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

​Mayın temizliği için 2 milyon dolarlık yardım

​Yeni düzenlemeden memnunlar.
İki bina boşaltıldı

İki bina boşaltıldı

İstanbul'da gece saatlerinde korkutan anlar: Çatlaklar oluştu.

​Enerji sıkıntısı otomotiv devlerini zora soktu.

​Uzman isim uyardı: Önlem alınmazsa Ege'ye kadar uzanır

​Farklılıklar bulunuyor.

​Kraliçe'nin cenazesine gelecek devlet başkanlarından istenenler şaşırttı.

​Meteoroloji sarı kod vererek diyerek duyurdu.

​Atina'nın siyasi ve dini baskıları bitmiyor.

​Almanya Cumhurbaşkanı'ndan enerji krizi uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.