MİT'ten PKK'nın suikast timine operasyon: Üç terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi

Ankara'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Altındağ'a bağlı İskitler Demirciler Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı atık kağıt toplama deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.