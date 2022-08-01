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ANKARA

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi

'Berxwedan Muş' kod adlı Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
MİTten PKKya nokta operasyon: Sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi etkisiz
PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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