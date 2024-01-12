MİT'ten sınır ötesinde operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etme sürecine girmeye hazırlanıyor. Akademi, bu programlar için başvuruları alacak ve üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan herkesin başvurusunu değerlendirecek. Akademi'nin öne çıkan özelliği, üniversite yapısında faaliyet göstererek, öğrencilere istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında uzman akademisyenler eşliğinde dersler sunacak. Bu sayede öğrenciler, kapsamlı bir eğitim alarak bu alanlarda bilgi ve beceri kazanma fırsatı bulacak. Akademide eğitim almak isteyen adaylar, belirlenen şartları karşıladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilecek. Mezuniyet sonrası ise Akademi, öğrencilere çeşitli olanaklar sunarak, ulusal ve uluslararası alanda kariyer yapma imkânı sağlayacak. Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilen bu konuları 10 maddede özetledik...