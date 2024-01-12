Gündem

MİT'ten sınır ötesinde operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:15 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:42 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.


MİT'ten nefes kesen operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbarat sonucu, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından 'Fırat' kod adlı Serhat Bal'ın Orta Doğu ülkelerinden birinde saklandığını tespit etti.


Uzun süre hassas bir çalışma ile takip edilen terörist, Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.


PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katılan teröristin Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı belirtildi.


İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi: Faaliyet alanları neler? Kimler nasıl başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak?
İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi: Faaliyet alanları neler? Kimler nasıl başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak?

Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etme sürecine girmeye hazırlanıyor. Akademi, bu programlar için başvuruları alacak ve üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan herkesin başvurusunu değerlendirecek. Akademi'nin öne çıkan özelliği, üniversite yapısında faaliyet göstererek, öğrencilere istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında uzman akademisyenler eşliğinde dersler sunacak. Bu sayede öğrenciler, kapsamlı bir eğitim alarak bu alanlarda bilgi ve beceri kazanma fırsatı bulacak. Akademide eğitim almak isteyen adaylar, belirlenen şartları karşıladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilecek. Mezuniyet sonrası ise Akademi, öğrencilere çeşitli olanaklar sunarak, ulusal ve uluslararası alanda kariyer yapma imkânı sağlayacak. Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilen bu konuları 10 maddede özetledik...



#MİT
#PKK
#Avrupa
19 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?