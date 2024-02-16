MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faili PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

NASA'yla çalışan Füze Mühendisliği Ekibi Direktörü Loay el-Basyuni'nin Filistin kökenli Alman vatandaşı ebeveynleri, Milli İstihbarat Teşkilatının 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından İsrail'in abluka altında tutup bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nden burnu bile kanamadan çıkarıldı. Sosyal medya hesabından ailesiyle fotoğraf paylaşan el-Basyuni, ''Hiç kimse benim Türk hükümetinden gördüğüm özen ve ilginin seviyesine ulaşamadı. Annem ve babama kendi aileleriymiş gibi davrandılar. Onlara asla yeterince teşekkür edemem'' ifadelerini kullandı.