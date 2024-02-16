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MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faili PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:22 - 16/02/2024 Friday
Güncelleme: 09:52 - 16/02/2024 Friday
Yeni Şafak
PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana, Kamışlı'da öldürüldü.
PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana, Kamışlı'da öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde öldürdü.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.


Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.


Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.


#MİT
#terör operasyonu
#PKK
39 minutes ago
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