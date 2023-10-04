MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: İstiklal saldırısının intikamı alındı

Terörist Nabo Kele Hayri.
PKK/YPG'li teröristlerin inlerine kadar giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), her geçen gün bir başarılı operasyona daha imza atıyor.
İstiklal saldırının intikamı alındı: Planlayıcı terörist öldürüldü
İstiklal saldırının intikamı alındı: Planlayıcı terörist öldürüldü
Son olarak geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist
Nabo Kele Hayri
, MİT'in Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
A
yrıntılar geliyor...
#MİT
#Suriye
#operasyon
#istiklal
2 gün önce