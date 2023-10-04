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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: İstiklal saldırısının intikamı alındı

MİT, geçen yıl altı kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Lokman Özdemir
14:37 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Terörist Nabo Kele Hayri.

Terörist Nabo Kele Hayri.

PKK/YPG'li teröristlerin inlerine kadar giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), her geçen gün bir başarılı operasyona daha imza atıyor.

İstiklal saldırının intikamı alındı: Planlayıcı terörist öldürüldü

Son olarak geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist
Nabo Kele Hayri
, MİT'in Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

yrıntılar geliyor...

#MİT
#Suriye
#operasyon
#istiklal
2 gün önce
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