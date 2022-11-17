Gündem MİTten Suriyede nokta operasyon Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
ANKARA

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de düzenlenen özel operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sabotaj sorumlusu terörist Ersin Şahin etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarınca, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda 'yönlendirici' olarak görev alan Şahin'in etkisiz hale gelmesinin, Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli darbe vuracağı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten Suriyede nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
Ersin Şahin

MİT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin faili PKK/YPG'li terörist Ersin Şahin'in etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanlarından alınan bilgiler doğrultusunda yeri tespit edilen Şahin, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA GENCİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASI İÇİN ÇALIŞTI

Ersin Şahin, 2014'te PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü. Çok sayıda gencin terör örgütüne katılması için çalıştı. Şahin, Diyarbakır ve Şırnak kırsalında ardından da Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Suriye'ye 2017'de geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Şahin, Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Güvenlik kaynaklarınca sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye- Türkiye sınır hattında örgütün istihbarat unsurları ile eş güdüm halinde çalışarak sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda 'yönlendirici' olarak görev alan Şahin'in etkisiz hale gelmesinin, Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli darbe vuracağı kaydedildi.

Gazeteci Soner Yalçın Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristi aklama çalışması içerisine girenleri eleştirdi: Sola sızan PKK
GÜNDEM
Gazeteci Soner Yalçın Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristi aklama çalışması içerisine girenleri eleştirdi: Sola sızan PKK

Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
GÜNDEM
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
Gümüşhanede büyük keşif

Gümüşhane'de büyük keşif

Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı.
Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

​Uzman isim açıkladı: Doğru bilinen yanlışlar.
Harvardda akademik özgürlük ayaklar altına alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Anlaşması dört ay daha uzatıldı.

TOKİ 11 il için daha kura tarihini açıkladı.

İki dönümden sadece 500 gram çıkıyor.

19 Kasım'da sona eriyordu: ​Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı açıklaması.

​Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını seçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.