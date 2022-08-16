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ANKARA

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine operasyon: PKK/YPG'nin Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
MİTten Suriyenin kuzeyine operasyon: PKK/YPGnin Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilen terörist solda.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütü PKK'ya 1990'da katılmıştı

Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.

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