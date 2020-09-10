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ANKARA

MİT'ten yurt dışı operasyonu: PKK'lı İsa Özer Türkiye'ye getirildi

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

Haber Merkezi AA
PKK'lı İsa Özer’i Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi
PKK'lı İsa Özer’i Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi

Hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak” ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

PKK elebaşı Karasu: Türkiye önceden girer çıkardı şimdi çıkmak bilmiyor
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PKK elebaşı Karasu: Türkiye önceden girer çıkardı şimdi çıkmak bilmiyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yeraltında video çekerek örgüt üyelerine mesaj verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinen Karasu; Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. SİHA'ların etkili olduğu Kuzey Irak'ta, Karasu'nun video için yeraltını tercih etmesi dikkat çekti.


Yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.

Özer'in 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev aldığı anlaşıldı. Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim
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PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim
Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı. Terör örgütü PKK'ya götürülme sürecini anlatıp evlat nöbetinin etkisini belirten ve anneleri sonuna kadar desteklediğini söyleyen K.M., ''Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. HDP İl binasına gidip 'Girişteki görevlilere beni yetkili birisiyle görüştürün.' dedim. 'Konu ne?' deyince 'özel bir konu.' dedim. Onlar anladılar zaten. Beni, o kişiyle görüştürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Bir gün bekledikten sonra il binasından daha uzak bir yerde arabanın gelip bizi alacağını ve bizi kırsala götüreceğini söylediler'' dedi.


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