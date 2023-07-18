MKE fabrikasında patlama: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var

Ankara'nın Mamak ilçesi Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile birlikte fabrikada yangın çıktı. Patlama sesi çevrede geniş bir alanda duyulurken, yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangın, ormana da sıçradı.

Patlamanın ardından işçiler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi de bölgeye sevk edildi. KBRN ekibi ve diğer ekipler, kapsül bölümünde patlamaların küçük çaplı devam etmesi nedeniyle müdahale etmekte güçlük yaşadı. Patlamalar sırasında çevrede de panik yaşandı. Ekipler, hem fabrika hem de ormanda yangını söndürmek için çalışma başlattı.Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI: KÜÇÜK PATLAMALAR DUYUYORUZ Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, patlama ile birlikte fabrikadaki tüm işçilerin tahliye edildiğini söyleyerek, "Çevre güvenliği önlemi alınmış durumda. Önlemler maksimum seviyede alındı. Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mamak Kayaş Caddesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangına ekiplerimiz anlık olarak müdahalede bulundu. Ormanlık alana da sirayet eden yangını kontrol altına almak için MKE ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: AFAD VE 112 ACİL EKİPLERİMİZ BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.





MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı.



Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede.



Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2023





MKE Kapsül Fabrikası

1931 yılında kurulan MKE Kapsül Fabrikası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı ihtiyacına yönelik; yanıltıcı mühimmatlar, çeşitli kapsüller ve piroteknik mühimmatları, ses, ışık ve gaz mühimmatı üretimi yapılıyor.



