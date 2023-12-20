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Mobil Göç Noktası aracı bir ilde daha hizmete girdi: Düzensiz göçe geçit yok

Düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasını sağlayan Mobil Göç Noktası aracı, Hatay ve Gaziantep'in ardından Şanlıurfa'da da hizmet vermeye başladı.

11:56 - 20/12/2023 Wednesday
AA
Mobil Göç Noktası aracı Rabia Meydanı'nda faaliyete başladı.
Mobil Göç Noktası aracı Rabia Meydanı'nda faaliyete başladı.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran araçların sayısı Şanlıurfa'da da faaliyet başlamasıyla ülke genelinde 97'ye ulaştı.

Rabia Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen ve kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına getiriliyor.

Mobil Göç Noktası aracı ne işe yarıyor?

Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor.

Yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Mobil Göç Noktası ile hem mağduriyetlerin önüne geçilmesi hem de zaman tasarrufu sağlanarak düzensiz göçle etkin mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.





#Göç İdaresi
#Mobil Göç Noktası Aracı
#Şanlıurfa
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