Rahmetli Aliya’nın sözünden mülhem; Gazze ve Filistinliler ölüyor ama İsrail ve Siyonizm de kazanamıyor. Bilakis, bu deliliğe karşı halen direnen, Müslüman dünyasının birkaç istisna dışında yapayalnız bıraktığı Filistin halkı ve Gazze, dünyanın dört bir yanında, dünyanın en büyük yalanlarına karşı, doğusundan batısına kadar büyük bir kamuoyu oluşturuyor.