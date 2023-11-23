MOSSAD adına İstanbul'da casusluk yapan zanlılar tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edildi.
"İsrail İstihbarat Servisi görüşme gerçekleştirdi"
'Askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklandılar
Yine İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen F.O.F.H'nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.