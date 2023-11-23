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MOSSAD adına İstanbul'da casusluk yapan zanlılar tutuklandı

Türkiye'de yaşayan Filistinli yazılımcı Omar A. ile iş yapma bahanesiyle iletişime geçerek İsrail istihbaratı (MOSSAD) adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli, 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklandı.

18:27 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:50 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edildi.

"İsrail İstihbarat Servisi görüşme gerçekleştirdi"

İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüphelilerin iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlendi.
İsrail İstihbarat Servisinin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşıldı.

'Askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklandılar

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelinin İsrail İstihbarat Servisiyle bağlantılı olduğu yönündeki tespitler üzerine
"askeri ve siyasal casusluk"
suçlamasıyla 7 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı öğrenildi.

Yine İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen F.O.F.H'nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.





#İsrail
#İstanbul
#Casus
#MOSSAD
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