MOSSAD adına İstanbul'da casusluk yapan zanlılar tutuklandı

İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüphelilerin iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlendi.

İsrail İstihbarat Servisinin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşıldı.