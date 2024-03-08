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MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 şüpheli hakkında yeni gelişme

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda, MOSSAD'a bilgi satışı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında özel dedektifin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

10:29 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 10:33 - 8/03/2024 Cuma
DHA
Özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığı belirlenmişti.
Özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Ne olmuştu?

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği şüphelilerin İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi. Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu, 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı.

MİT'in çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart Salı günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#MİT
#MOSSAD
#İstanbul Emniyeti
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