MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 şüpheli hakkında yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği şüphelilerin İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi. Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu, 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı.