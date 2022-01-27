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BURSA

Motokuryeden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket: Olması gerekeni yaptım

Bursa’da bir motokurye, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşın aracını motosikletine halatla bağlayarak gideceği yere kadar götürdü. Motokuryenin bu hareketi "insanlık ölmemiş" dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Motokuryeden insanlık ölmemiş dedirten hareket: Olması gerekeni yaptım
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, vatandaşlar Taner Bozkurt’a övgüler yağdırdı.

Görüntüler, Bursa’nın Kestel ilçesinde kaydedildi. İlçedeki bir dönerci dükkanında motokuryelik yapan Taner Bozkurt, Esentepe Mahallesi’ne bir sipariş götürdü. Daha sonra dükkana geri dönmek için hareket eden Bozkurt, rampanın başında engelli bir vatandaşın aracının yolda kaldığını görüp, yanına gitti. Eksi 3 derece soğukta engelli aracın aküsü bittiği için vatandaşın yolda kaldığını öğrenen Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağladı. Bozkurt, engelli vatandaşı yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı. Taner Bozkurt’un bu hareketi "insanlık ölmemiş" dedirtti.


Öte yandan bu sıcak görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle, vatandaşlar Taner Bozkurt’a övgüler yağdırdı.

İHA

'OLMASI GEREKENİ YAPTIM'

Yaşanan bu anların ardından Taner Bozkurt, ’’TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek’’ dedi.

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