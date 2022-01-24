Motokuryeler kar yasağına uymadı: Çalışmak zorunda olan da var haberi olmayan da

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapmak ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı. Uyarıya rağmen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya devam etti.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sürerken, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi. Beşiktaş'ta ve Niştantaşı'nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.

"YAVAŞ YAVAŞ KULLANIYORUM"



Köpek gezdiriciliği yapan ismini vermek istemeyen motosiklet sürücüsü, "Çalışıyorum dışarı çıkmak zorundayım. Sabah saat 07:30'dan beri dışarıdayım ama yavaş yavaş kullanıyorum" diye konuştu.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

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Nişantaşı'nda motokuryelik yapan bir başka sürücü ise çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Tehlikeli ama yürümek zor oluyor çünkü mesafeler uzak. Yemek siparişi olduğu için mecburuz. Çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.



"CEZALAR FAZLA AMA MECBURUZ"



"Beşiktaş'ta suculuk yapan bir diğer sürücü "Üç beş kuruş para kazanmak için çıktım, cezalar da fazla ama mecburuz" dedi.



HABERİMİZ YOKTU"



Yasaktan haberleri olmadığını belirten çift ise "Yolların güzel olduğunu görünce bir sıkıntı olacağını düşünmedik, haberimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Denizli'nin en soğuk ilçelerinden olan 1325 rakımlı Çameli ilçesi, geçtiğimiz haftadan beri devam eden kar yağışının ardından dünden itibaren de soğuk havanın etkisine girdi. Gündüz kent merkezinde eksi 13 dereceyi gösteren termometreler, gece saatlerinde eksi 16 - 18, kırsal mahallelerde ise eksi 22 - 23 dereceleri işaret etti. Kent merkezini kar ve buzla kaplandığı ilçenin kırsal kesimlerinde, kar kalınlığı ise 50 santimetrenin üzerine çıktı.<br> Ağır kış şartlarının etkisini sürdürdüğü ilçede görev yapan gazeteci Sezgin Özdemir, son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Çameli'de hakim olan dondurucu havayı yaptığı deneyle gözler önüne serdi. Özdemir'in evinin balkonundan havaya bıraktığı hem sıcak hem de soğuk su, birkaç saniyede kristalleşerek buz tuttu.<br> Aşırı soğuk hava nedeniyle insanların yolda dahi yürüyemediğini belirten Sezgin Özdemir, “Çameli'nde hava sıcaklığı gece eksi 16 dereceye kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Sabaha karşı saat 4 sıralarında sıcaklık eksi 18 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimdeki mahallelerde bu rakam eksi 22 - 23 dereceye kadar düşüyor. Çameli'nde son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz bu havada, havaya fırlattığımız su yere düşmeden kristalleşmeye başlıyor. İlçemizdeki kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de ektisini sürdürmesi bekleniyor. Allah dışarıda çalışmak zorunda olanların ve özellikle hayvanların yardımcısı olsun” dedi. Eksi 16 derecede su havada buz tuttu Denizli'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Çameli'de, eksi 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Havaya fırlatılan suyun yere düşmeden kristalleştiği ilçe, son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

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