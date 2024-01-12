|
Gündem

Motokuryeye çarparak ölümüne neden olmuştu: Somali Cumhurbaşkanının oğlu mahkemeye gelip ifade verdi

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye gelerek ifade verdi. Mahkeme, Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı.

17:47 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 17:50 - 12/01/2024 Cuma
DHA
Yunus Emre Göçer - Mohammed Hassan Sheikh Mohamud
Yunus Emre Göçer - Mohammed Hassan Sheikh Mohamud

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde yakalamalı olan sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi. 


İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor. Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan  6 yıla kadar hapsi isteniyor.







 





#Fatih
#İstanbul
#Somali
#Mohammed Hassan Sheikh Mohamud
17 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?