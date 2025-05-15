Motosikletin çarptığı genç kadın ağır yaralandı: Hayati tehlikesi sürüyor

Bursa'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Zeynep A. ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa Nilüfer'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Zeynep A.'ya Hamitcan B. yönetimindeki 16 BNL 368 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Hamitcan B. gözaltına alındı.