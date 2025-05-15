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Saate aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı film gibi izlediler

Saate aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı film gibi izlediler

08:3215/05/2025, Perşembe
IHA
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Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.
Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Meraklı vatandaşlar, vaktin gece yarısı olmasına aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı yolun üst kısımdan meraklı gözlerle izlediler.

Kaza, İskenderun ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, ıslak yolda kontrolden çıktı. Devrilen motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak kapatılırken, vatandaşlar alt geçidin üst kısmına çıkarak kazayı meraklı gözlerle izlediler. Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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