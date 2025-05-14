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Ankara'da kazada ölen Merve öğretmen ve oğlu toprağa verildi: Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu

Ankara'da kazada ölen Merve öğretmen ve oğlu toprağa verildi: Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu

15:3414/05/2025, Wednesday
DHA
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Anne ve oğlunun cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Anne ve oğlunun cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ankara'da otomobilinin sondaj aracına çarptığı kazada hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Merve Ünver (35) ile oğlu Batuhan Ünver (9), son yolculuklarına uğurlandı. Merve Ünver'in, okulda rahatsızlanan oğlunu alıp eve götürürken kazanın olduğu öğrenildi.

Ankara Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda, dün saat 16.30 sıralarında Merve Ünver yönetimindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, trafik levhasına ve yol kenarında metro inşaatı için zemin etüt çalışması yapan sondaj aracına çarptı. Kazada sürücü Merve Ünver ile arka koltukta oturan oğlu Batuhan Ünver yaşamlarını yitirdi.


Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Merve Üner ve oğlunun cenazeleri Ahi Mesud Söğüt Camisi'ne getirildi. Burada, öğle kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elvanköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Sincan Alparslan İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 3 çocuk annesi Merve Ünver'in, ilkokula giden oğlu Batuhan'ın rahatsızlanması üzerine okuluna gidip, oğlunu aldığı, eve götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi. Batuhan'ın ikizinin de aynı okulda eğitim gördüğü bildirildi.




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