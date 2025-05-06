Motosikletin önünü kaldırdı: 41 bin TL ceza yedi

Motosiklet kullanımının yoğun olduğu Mersin'de zaman zaman gençler tehlikeli hareketler yapıyor. O anları ise ya vatandaşlar, ya da arkadaşları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor. Benzer bir şekilde ehliyetsiz motosiklet kullanan D.E.A.'nın ön kaldırarak tehlikeli anları da sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşım üzerine jandarma ekipleri sürücüyü tespit edip belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL para cezası kesti.