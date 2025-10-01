Yeni Şafak
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

15:191/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Anamur ilçesinde motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile 1207 nolu sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alparslan Bulut (28) idaresindeki 33 APV 876 plakalı motosikletle, Soner Bayar (46) yönetimindeki 16 KFM 88 plakalı motosiklet bulvar ile sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücüler kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Mersin
#Anamur
#Morosiklet
#Bahçelievler Mahallesi
