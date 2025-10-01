Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Park halindeki kamyon kazaya karıştı: Ölü ve yaralı var

Park halindeki kamyon kazaya karıştı: Ölü ve yaralı var

00:181/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de yol üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan kamyona arkadan otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken araçta bulunan diğer kişi ise hayatını kaybetti.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde, Çamlıyayla-Tarsus yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla istikametine giden Anış Beybolat (73) idaresindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, yol üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı, kocası Ahmet Beybolat (77) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası Beybolat’ın cenazesi morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Mersin
#Kaza
#Kamyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı