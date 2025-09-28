Yeni Şafak
12'nci kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

23:1528/09/2025, Pazar
IHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde 12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Şehitlertepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 12 katlı binaya çıkan 15 yaşındaki E.K.Ö., dengesini kaybederek aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.K.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Mersin
#Lise
#Öğrenci
#Ölüm
