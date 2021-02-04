MSB açıkladı: 20 adet MEMATT Azerbaycan'a ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor."
Bakanlığımız bağlısı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) kardeş ülke #Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor.@MSB_ASFAT pic.twitter.com/syXYdOwetn
Bakanlığımız bağlısı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) kardeş ülke #Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor.@MSB_ASFAT pic.twitter.com/syXYdOwetn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2021