Gündem MSB açıkladı 20 adet MEMATT Azerbaycana ihraç edildi
ANKARA

MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz

MSB açıkladı: 20 adet MEMATT Azerbaycan'a ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakanlık sevkiyatın fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlık sevkiyatın fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor."

Abone Ol Google News
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.
Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

Sahte uygulamalara dikkat

Sahte uygulamalara dikkat

​Google Play'deki sahte Clubhouse uygulaması verileri çalıyor.

Çiçekçiler muaf

Çiçekçiler muaf

​İçişleri Bakanlığından '14 Şubat' genelgesi.
Cenazeler karıştı

Cenazeler karıştı

Ölen kişiyi görenler karantinaya alındı.

Az yağışta bile hayat duruyor

Az yağışta bile hayat duruyor

AK Parti'den ​İzmir Belediyesi'ne 'altyapı' eleştirisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.