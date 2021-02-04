MSB açıkladı: 20 adet MEMATT Azerbaycan'a ihraç edildi

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HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha evladıyla buluştu. 13 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan Selma Han’ın oğlu Onur, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır’da ailesi ile bir araya geldi. Evladına kavuşan aile sayısı 23’e yükseldi.