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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10:28 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.


MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!


Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.


Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Terörist
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