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ANKARA

MSB: 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

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