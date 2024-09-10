MSB acı haberi duyurdu: İzmir'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

"57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında / Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül 2024 tarihinde, rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"