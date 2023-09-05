MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde bir astsubay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.