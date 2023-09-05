MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde bir astsubay şehit oldu

Şehit Ünal Sipahi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
Yaralı asker hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.
Acı haber ailesine ulaştı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin (34) acı haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, şehit düştü. Şehidin acı haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Haberi alan eşi Sevgi Sipahi (30), gözyaşlarına boğuldu.