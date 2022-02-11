Gündem MSB açıkladı 29 PKK/YPGli terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB açıkladı: 29 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
MSB açıkladı: 29 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek" denildi.

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