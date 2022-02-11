MSB açıkladı: 29 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek" denildi.

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir!



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz sürüyor/sürecek! pic.twitter.com/LxRv27K1NZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2022

GÜNDEM Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

GÜNDEM Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi



