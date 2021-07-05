MSB açıkladı: Bir FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/3jyEJXFPkN
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/3jyEJXFPkN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2021