Gündem MSB açıkladı Bir FETÖcü Yunanistana kaçarken yakalandı
EDİRNE

MSB açıkladı: Bir FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
MSB açıkladı: Bir FETÖcü Yunanistana kaçarken yakalandı - Son dakika
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Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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