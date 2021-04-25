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ANKARA

MSB açıkladı: Biri kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB açıkladı: Biri kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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