MSB açıkladı: Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Libya'nın Derne kentinde selde kaybolanları arama ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi
Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Sel felaketi sonrası dost ve kardeş ülke Libya'ya yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. İzmir'den ikinci seyrine başlayan TCG Sancaktar gemisi, yeni yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırarak bölgeye yönelik ikinci nakil görevini tamamladı"
denildi.
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1 saat önce