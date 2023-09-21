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MSB açıkladı: Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Libya'ya TCG Sancaktar gemisi ile yeni yardım malzemelerinin gönderildiği belirtildi.

Halil Akkoç
17:18 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Libya'nın Derne kentinde selde kaybolanları arama ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Sel felaketi sonrası dost ve kardeş ülke Libya'ya yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. İzmir'den ikinci seyrine başlayan TCG Sancaktar gemisi, yeni yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırarak bölgeye yönelik ikinci nakil görevini tamamladı"
denildi.
#Libya
#MSB
#TCG Sancaktar
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