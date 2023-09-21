MSB açıkladı: Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Libya'nın Derne kentinde selde kaybolanları arama ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmaları devam ediyor.