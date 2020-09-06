MSB açıkladı: Son 10 günde toplam 91 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:
- "Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/DG4qkjZ9zr#MSB #TSK pic.twitter.com/YR9NKTuQV4
Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/DG4qkjZ9zr#MSB #TSK pic.twitter.com/YR9NKTuQV4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020