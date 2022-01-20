Gündem MSB Afrinde teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu
ANKARA

MSB: Afrin'de teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'de bugün 6 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı füze saldırısının ardından teröristlere ait hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
MSB: Afrinde teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu
Afrin kent merkezinde yükselen dumanlar

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye'nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısıyla masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.

"TERÖRİSTLERE AİT HEDEFLER ETKİLİ ŞEKİLDE VURULDU"

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivil vatandaşın öldüğü, 20 kişinin yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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