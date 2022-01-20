MSB: Afrin'de teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu

Yücel Arzen'in bestelediği "Menderes Zeybeği" türküsü dinleyicilerle buluştu

Müzisyen Yücel Arzen'in yazıp bestelediği, Celal Sezer, Yunus Balcıoğlu ve Yücel Arzen'in seslendirdiği 'Menderes Zeybeği' isimli türkü, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısına dinleyicilerle buluştu.



Yücel Arzen, bu şarkıyı hangi duygularla yazdığını şu ifadelerle anlattı: “Menderes Zeybeği bir bestecinin 'kendisine yapılan haksızlığın hesabını sorma' girişiminden başka bir şey değildir! Bir çeşit diklenmedir zeybek; hem oyunu hem de müziği ile. İnsana bir şarkı söyleten gerekçe de aslında bir çeşit dirim, direnç gösterme çabasıdır. Menderes'i astılar ve bizim sesimizi kestiler! Bir şiir, bir şarkı 'hatırlanarak' yapılan bir etkinliktir. Direnç için, diriliş için ayakta dimdik durduğumuz o günleri 'hatırlamak' gerekir ve yeterlidir kimi zaman.'